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На западе Германии экоактивисты захватили электростанцию

На западе Германии экоактивисты захватили электростанцию
08:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости экологии:На территории новой угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии проходят новые протесты против использования ископаемых энергоносителей.

Более сотни активистов, выступающих в защиту климата, в знак протеста против проекта закона немецкого правительства об отказе от угольной энергетики в воскресенье, 2 февраля, на несколько часов захватили теплоэлектростанцию (ТЭС) в городе Даттельн неподалеку от Дортмунда на западе страны. Об этом сообщает DW.

По данным полиции, активисты проникли на территорию электростанции, выломав ворота. Они называют электростанцию Datteln IV, которую пока не ввели в эксплуатацию и которая должна работать на каменном угле, "последним гвоздем в гроб климатической справедливости". Оператор электростанции уже подал заявление в полицию за незаконное вторжение на территорию.

Как утверждают в полиции, протест прошел мирно. Акцию организовали два экологических движения. По данным полиции, в ней приняли участие до 120 протестующих. Впрочем, сами участники акции говорят об около 150 человек, которые блокировали объекты инфраструктуры на территории ТЭС. Когда полиция начала операцию по вытеснению протестующих с территории ТЭС, организаторы заявили о завершении акции, которая длилась около девяти часов.

Правительство Германии отказывается от угля

Организаторы назвали захват теплоэлектростанции "очень успешной акцией". Ее причиной стало анонсированное введение в эксплуатацию теплоэлектростанции Datteln IV. Экологические активисты добавили, что эта акция является лишь началом их сопротивления.

В одобренном немецким правительством на этой неделе законопроекте говорится, что ФРГ должна прекратить производство электроэнергии из угля до 2038 года. Природоохранные организации и экоактивисты выступают за более ранний отказ от угольной энергетики и считают меры правительства недостаточными.

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Германия, ТЭС, Дортмунд, Даттельн.
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