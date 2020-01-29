Правительство Германии отказывается от угля

Новости мира:Правительство Германии разработало программу, согласно которой страна откажется от бурого угля до 2038 года.

Немецкое правительство приняло решение о поэтапном отказе от ТЭС на буром угле до 2038 года. Об этом сообщает Spiegel.

Правительство одобрило законопроект, который предусматривает прекращение вредного для климата производства электроэнергии из угля в Германии не позднее 2038 года. Соответствующую концепцию представили год назад.

Операторы буроугольных электростанций и открытых шахт должны получить компенсацию в размере 4,35 млрд евро за досрочное отключение электростанций - для которого в законопроекте установлен определенный график. Кроме того, правительство планирует потратить до 5 млрд евро на пенсии и пособия работникам таких ТЭС и шахт.

В ходе поэтапного отказа от угля соответствующим регионам также было обещано 40 млрд евро на структурные изменения на протяжении многих лет.

Законопроект почти 200 страниц теперь должен обсудить Бундестаг, ожидается, что его примут в середине года.

Германия является крупнейшим в мире производителем бурого угля, и из него производится около 19% электроэнергии страны.

Напомним, новое исследование показало, что в 2019 году глобальное потребление угля снизилось.