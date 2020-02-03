Насколько быстро тает? Ученые засняли основание самого большого ледника в Антарктике

Новости экологии:Главной задачей аппарата под названием Icefin было выяснить, в каком состоянии находится ледник и насколько быстро он тает.

По оценкам ООН, человечество уже нагрело планету на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальными значениями (с 1850 по 1900 годы) и на 0,2 °C выше, чем в 2011-2015 годах.

В последние 40 лет площадь арктического морского льда сокращалась со скоростью около 12% за десятилетие — причем четыре самых низких значения объема арктического льда были зафиксированы в период с 2015 по 2019 годы.

Ключом к пониманию того, как будут вести себя ледники в ближайшие годы и в каком состоянии находится является анализ так называемой зоны заземления — линии, на которой основание ледника встречается с морским дном.

Исследователи с помощью беспилотной подводной лодки Icefin изучили основание ледника Туйетса в Западной Антарктиде, известного своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана.

Чтобы добраться до основания ледника, беспилотная подводная лодка проплыла около 15 км под водой. Данные, собранные в ходе миссии, до сих пор изучаются, однако уже известно, что разрушение ледника происходит быстрее, чем ученые считали до сих пор.