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Гренландия начала стремительно таять

Гренландия начала стремительно таять
15:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии:Немецкие ученые нашли еще одну причину усиленного таяния ледников Гренландии.

По данным ученых, теплая вода, движущаяся под огромными массивами льда, заставляет ледник таять быстрее.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на результаты исследования, которые были опубликованы в понедельник в журнале Nature Geoscience.

Выводы сделаны на основании изучения ледника 79-го градуса северной широты в северо-восточной Гренландии.

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Ученые обнаружили под языком (полосы льда, которая плавает на поверхности океана – ред.) этого ледника наличие впадины шириной два километра. По дну впадины теплая вода из Атлантического океана устремляется прямо к леднику. По мере истончения льда глубина впадины увеличивается. Соответственно, увеличивается объем теплой воды, которая поступает к леднику. За последние несколько лет глубина впадины разрослась на 15 метров.

Как сообщалось, скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилось в семь раз, а к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

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Все по теме:

Экология, Гренландия, Ледники, Таяние ледников.
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