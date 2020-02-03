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Ищут себе пару: серые тюлени хлопают под водой для привлечения партнера

Ищут себе пару: серые тюлени хлопают под водой для привлечения партнера
17:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученым из Университета Монаш впервые удалось снять жизнь серых тюленей в естественной среде обитания.

Серые, или длинномордые тюлени — вид тюленей, который обитает в умеренных водах Северной Атлантики, на побережье от Новой Англии до Лабрадора и юга Гренландии и на острове Сейбл близ Новой Шотландии.

Исследователи знали, что серые тюлени умеют хлопать ластами, однако до сих пор такое поведение животных удавалось наблюдать только в океанариумах. Это натолкнуло ученых на мысль, что животные ведут себя так, видя, как на них реагируют дети и некоторые посетители.

Однако первое видео, снятое в естественной среде обитания млекопитающих, показало, что они хлопают лапами по собственной воле. Исследование ученых из Университета Монаш опубликовано в журнале Marine Mammal Science.

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Судя по тому, что такое поведение наблюдалось только в сезон размножения, ученые сделали вывод, что таким образом серые тюлени привлекают партнеров для спаривания.

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Исследование, Ученые, Наука, Биология, Тюлень, Серый тюлень.
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