Скачать
Вторник, 04.02.2020
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020

Может вызвать голод: изменение климата влияет на сельскохозяйственную почву

Может вызвать голод: изменение климата влияет на сельскохозяйственную почву
16:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Повышенная жара и постоянные засухи облегчают жизнь патогенного грибка Pythium ultimum, вызывающего массовые неурожаи.

Агрессивный грибок Pythium ultimum передается через почву и поражает корни рассады важных сельскохозяйственных культур, таких как свекла и горох, а также кукуруза, соя и картофель. У растений развивается корневая гниль и они отмирают. При этом кратковременное восстановление почвы от этого грибка является возможным только в исключительных случаях.

Биологи отмечают, что все же почва имеет собственные защитные механизмы от этих грибков — например, другие патогены, которые могут действовать в качестве защитников для растений. Кроме того, существуют грибки, которые могут просто есть Pythium ultimum.

Ученые взяли образцы почвы мест с разным климатом — Шотландии, Германии и Венгрии. Образцы, включая живущие там микроорганизмы, подвергались стрессу в климатических камерах с высокой температурой до 40 °С, а затем заражались агрессивным грибом Pythium ultimum.

После того, как ученые засадили эту почву семенами, им удалось пронаблюдать статистику гибели растений от этого грибка. Оказалось, что выжило только несколько растений молодого гороха. При этом почвы из Шотландии пострадали от жары и засухи больше всего, поскольку имели меньшее количество микроорганизмов для борьбы с Pythium ultimum. Почва из сухой Венгрии оказалась более устойчивой к стрессовым факторам.

Насколько быстро тает? Ученые засняли основание самого большого ледника в Антарктике

Кроме того, ученые исследовали, насколько хорошо могут восстанавливаться различные почвы, сделав перерыв в несколько недель после обработки жарой и засухой, прежде чем заражать почву вредным грибком и сеять горох. В то время как проба почвы из Шотландии показала некоторое восстановление, почва Венгрии практически не восстановилась, несмотря на повышенную устойчивость к патогенам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Климат, Почва, Изменение климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
05 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь