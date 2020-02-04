Может вызвать голод: изменение климата влияет на сельскохозяйственную почву

Новости экологии:Повышенная жара и постоянные засухи облегчают жизнь патогенного грибка Pythium ultimum, вызывающего массовые неурожаи.

Агрессивный грибок Pythium ultimum передается через почву и поражает корни рассады важных сельскохозяйственных культур, таких как свекла и горох, а также кукуруза, соя и картофель. У растений развивается корневая гниль и они отмирают. При этом кратковременное восстановление почвы от этого грибка является возможным только в исключительных случаях.

Биологи отмечают, что все же почва имеет собственные защитные механизмы от этих грибков — например, другие патогены, которые могут действовать в качестве защитников для растений. Кроме того, существуют грибки, которые могут просто есть Pythium ultimum.

Ученые взяли образцы почвы мест с разным климатом — Шотландии, Германии и Венгрии. Образцы, включая живущие там микроорганизмы, подвергались стрессу в климатических камерах с высокой температурой до 40 °С, а затем заражались агрессивным грибом Pythium ultimum.

После того, как ученые засадили эту почву семенами, им удалось пронаблюдать статистику гибели растений от этого грибка. Оказалось, что выжило только несколько растений молодого гороха. При этом почвы из Шотландии пострадали от жары и засухи больше всего, поскольку имели меньшее количество микроорганизмов для борьбы с Pythium ultimum. Почва из сухой Венгрии оказалась более устойчивой к стрессовым факторам.

Кроме того, ученые исследовали, насколько хорошо могут восстанавливаться различные почвы, сделав перерыв в несколько недель после обработки жарой и засухой, прежде чем заражать почву вредным грибком и сеять горох. В то время как проба почвы из Шотландии показала некоторое восстановление, почва Венгрии практически не восстановилась, несмотря на повышенную устойчивость к патогенам.