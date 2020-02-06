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В Кении умер знаменитый слон Тим с самыми крупными бивнями

В Кении умер знаменитый слон Тим с самыми крупными бивнями
11:16 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости экологии:Слон Тим был одним из последних слонов в Африке с крупными бивнями из обитающих на юге Кении.

Знаменитый слон Тим скончался в возрасте 50 лет на юго-востоке Кении, сообщает Служба охраны дикой природы Кении (KWS).

По данным службы, слон, живший в национальном парке Амбосели, скончался во вторник рано утром.

"Тело находится на пути к Национальному музею Кении в Найроби, где таксидермист подготовит его к сохранению в образовательных и выставочных целях", - сообщается в пресс-релизе главы Службы охраны дикой природы Пола Удото.

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По данным портала Nairobi News, смерть известного слона, каждый бивень которого весил 45,4 килограмма, наступила по естественным причинам.

Крупные бивни слона Тима сделали его желанной мишенью для браконьеров. В 2016 году слон был ранен. Как следует из пресс-релиза, он получил удар по голове большим камнем, а его ухо проткнули копьем, острие которого попало в плечо.

Как сообщает портал, в 2018 году слон застрял в трясине, откуда его пытались достать в течение нескольких часов.

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Экология, Кения, Животные, Тим, Слон Тим.
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