Антарктида побила новый температурный рекорд: +18,3°C

Новости экологии:Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2015 года: +17,5°C.

В Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Отметка термометра исследовательской станции Эсперанса (Аргентина) оказалась на +18,3°C, что выше предыдущей на 0,8°C.

Станция Эсперанса размещена на полуострове, который, вероятно, нагревается быстрее, чем все остальные части континента. Температура там за последние 50 лет повысилась на 3 градуса. Почти все ледники региона тают.

По словам члена специальной комиссии Всемирной метеорологической организации профессора Джеймса Ренвика, записи являются абсолютно правдивыми, а термометр станции – в хорошем состоянии. Впрочем, данные проверят еще раз.

Ученый объясняет, что самые высокие температуры в регионе, как правило, совпадают с сильными северо-западными ветрами с горных склонов. Однако причина заключается не только в природных изменениях, но является сигналом климатического потепления.

Исследование 2012 года показало, что нынешние темпы потепления в регионе были почти беспрецедентными за последние 2000 лет.