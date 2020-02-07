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Пятница, 07.02.2020
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Антарктида побила новый температурный рекорд: +18,3°C
Антарктида побила новый температурный рекорд: +18,3°C

Антарктида побила новый температурный рекорд: +18,3°C

Антарктида побила новый температурный рекорд: +18,3°C
16:26 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2015 года: +17,5°C.

В Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Отметка термометра исследовательской станции Эсперанса (Аргентина) оказалась на +18,3°C, что выше предыдущей на 0,8°C.

Станция Эсперанса размещена на полуострове, который, вероятно, нагревается быстрее, чем все остальные части континента. Температура там за последние 50 лет повысилась на 3 градуса. Почти все ледники региона тают.

По словам члена специальной комиссии Всемирной метеорологической организации профессора Джеймса Ренвика, записи являются абсолютно правдивыми, а термометр станции – в хорошем состоянии. Впрочем, данные проверят еще раз.

Насколько быстро тает? Ученые засняли основание самого большого ледника в Антарктике

Ученый объясняет, что самые высокие температуры в регионе, как правило, совпадают с сильными северо-западными ветрами с горных склонов. Однако причина заключается не только в природных изменениях, но является сигналом климатического потепления.

Исследование 2012 года показало, что нынешние темпы потепления в регионе были почти беспрецедентными за последние 2000 лет.

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Все по теме:

Глобальное потепление, Температура, Антарктида, Станция Эсперанса.
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