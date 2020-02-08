Новая угроза человечеству: ледник "Судного дня" начал быстрее таять

Новости экологии:Ученые установили, что ледник начал таять быстрее, чем предполагалось.

В так называемом леднике "Судного дня" ( ледник "Туэйтс") Антарктики была обнаружена огромная внутренняя полость, и это позволяет предположить, что ледник тает быстрее, чем считалось ранее.

Материалы об открытии ученых опубликованы в издании Independent (UK).

С помощью беспилотника, опущенного на глубину 700 м через просверленное отверстие в леднике, ученые NASA сняли первое видео с уровня соприкосновения ледника и земной поверхности, на которой он сейчас лежит.

Установлено, что теплая вода океана, которая проникает на этот уровень, способствует медленному таянию льда у основания ледника, делая возможным обрушение значительной его части, и последующее попадание ее в Мировой океан.

В случае полного таяния этой части ледника уровень воды в Мировом океане повысится примерно на 0.5 м. Считается, что этого будет достаточно для того, чтобы затопить крупные прибрежные города по всему миру.

Кроме этого, ледник размером с Британские острова играет роль барьера, препятствующего проникновению теплых вод Мирового океана в обширную Западную Антарктику. В случае разрушения ледника, скорость таяния ледяного покрова Антарктиды на западе континента резко возрастёт, и это также будет способствовать повышению уровня воды в Мировом океане.