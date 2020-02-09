Невероятные существа нашей планеты (Фото)

1 Королевский гриф Грифы обычно выглядят как темные, некрасивые птицы. Однако королевский гриф – красочное существо. Белого цвета сверху и черного снизу, и окрас головы варьируется от красного, оранжевого и желтого до синего и фиолетового. Также на голове у грифа есть сережка. У этих птиц отсутствует гортань, однако они могут издавать низкие звуки. Согласно мифологии майя, грифы были посланниками богов. И если вы взглянете на изображение, то поймете почему.

2 Японский краб-паук Самый большой представитель членистоногих. Его ноги достигают 4 м в длину и весят 20 кг! Говорят, такие крабы живут сотни лет.

3 Морские пауки Эти похожие на пауков создания живут на разных глубинах океанов и морей. Их самая яркая черта – непомерно большие ноги (по крайней мере, по сравнению с телом). У этих пауков отсутствует респираторная система: они используют диффузию для выживания.

4 Хвостатый скорпион У этого устрашающего паукообразного большие клешни и «хвост». Эти скорпионы могут выпускать ядовитые химические вещества из своего живота, включая муравьиную кислоту, хлор, смесь уксусной и октановой кислоты.

5 Перистоусый сом Эти африканские рыбки плавают вверх ногами. Считается, что так они могут схватить пищу, например, личинки насекомых, с поверхности воды. Окрас этих рыб также неправильный: в отличие от большинства рыб, их живот темнее остального тела. Так они скрываются от хищников сверху. Эти рыбки популярны среди любителей аквариумов.

6 Тихоходка Эти маленькие похожие на гусениц существа – одни из самых необычных. Они могут жить практически везде, начиная горячими источниками и заканчивая арктическими снегами. Они также могут впадать в состоянии крионики, что делает их почти невосприимчивыми к опасностям окружающей среды. Тихоходки могут даже некоторое время выдерживать температуру 150 С, также как и почти абсолютный ноль, большое давление, радиацию и даже смертельный вакуум космоса.

7 Бабочка-вампир Не все бабочки пьют нектар. Только не бабочка-вампир! Она использует свой хоботок, чтобы проткнуть кожу жертвы и пить кровь. И да, иногда даже человеческую. К счастью, они не являются переносчиками болезней.

8 Ядовитая моль Эта моль очень пушистая, особенно ее личинки. Они могут выглядеть милыми, но НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ! Как и у многих гусениц, у этих насекомых есть защитные механизмы: эти волоски – на самом деле ядовитые иглы. Конечно, вас это не убьет, но будет больно. Потребуется медицинская помощь.

9 Долгоносик-жираф У долгоносиков длинная тонкая шея, но только у самцов. Такая шея помогает им в постройке гнезда. Их окрас яркий, черно-красный.

10 Карликовый кашалот Кашалоты – мощные создания. Они самые большие из всех зубатых китов. Ныряют на невероятные глубины и едят больших кальмаров. Однако упомянутый нами кашалот — самый маленькие кит из всех. Он не длиннее человеческого роста. Эти создания могут выпускать красное вещество, чтобы отпугнуть хищников.

11 Cnemidophorus Uniparen Эти ящерицы снаружи выглядят нормально, но при близком изучении открывается интересный факт: некоторые виды состоят полностью из самок. У них происходит партеногенез, эмбриональное оплодотворение без самца.

12 Андский скальный петушок Самки этого вида птиц достаточно обыкновенного окраса, но у самцов имеется странный нарост, похожий на оранжевый пузырь. Это национальные птицы Перу.

13 Краб — пальмовый вор Этот самый большой представитель членистоногих, живущих на суше, весит до 4.1 кг. Этот рак-отшельник лазает по деревьям и поедает кокосовые орехи. В отличие от других крабов, только молодые особи этого вида носят панцирь. Более взрослые крабы часто носят кокосовую скорлупу. Говорят, эти крабы крадут блестящие предметы.

14 Волосатая лягушка Эта африканская лягушка получила свое название из-за похожих на волосы структур на боках у самцов. Эти волоски используются для повышения скорости, с которой лягушка поглощает кислород, так как самцы проводят много времени, охраняя кладку яиц. У этих лягушек также есть втягивающиеся костяные когти. Однако, чтобы вытянуть эти когти, лягушка должна сломать сначала костяные уплотнения. Ой!