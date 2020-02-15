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Суббота, 15.02.2020
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Вечная мерзлота тает: рост температуры может уменьшить ее количество
Вечная мерзлота тает: рост температуры может уменьшить ее количество

Вечная мерзлота тает: рост температуры может уменьшить ее количество

Вечная мерзлота тает: рост температуры может уменьшить ее количество
16:59 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Рост глобальной температуры сделает 4,3 млн кв. км вечной мерзлоты пригодными для земледелия.

Основными причинами изменения арктического климата ученые называют деградацию вечной мерзлоты: это приведет к увеличению интенсивности лесных пожаров, что также негативно скажется на климате в регионе.

В результате процессов изменения климата ежегодно увеличивается слой вечной мерзлоты, который тает летом и замерзает зимой. Его таяние приводит к проседанию почвы, оползням и эрозиям, в том числе дорог и других коммуникаций.

Исследователи оценили, какая часть территорий, до сих пор относящихся к вечной мерзлоте, будет пригодно для земледелия. Для этого ученые подсчитали, как в ближайшие несколько десятилетий изменится температура почвы и воздуха, а также увлажненность почвы.

Белые медведи теряют вес из-за таяния арктических льдов

Важно понимать, что эксплуатация этих новых земель может сильно сказаться на климате и экологии всей планеты. В их почвах запасено свыше 177 млрд т углерода, что сопоставимо с объемом выбросов СО2, которые США может выработать за 100 лет. Вдобавок на их территории находятся важнейшие водоразделы, от которых зависит жизнь свыше 1,8 млрд людей - Арнаут ван Сусберген, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Климат, Вечная мерзлота, Земледеление.
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