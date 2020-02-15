Вечная мерзлота тает: рост температуры может уменьшить ее количество

Новости экологии:Рост глобальной температуры сделает 4,3 млн кв. км вечной мерзлоты пригодными для земледелия.

Основными причинами изменения арктического климата ученые называют деградацию вечной мерзлоты: это приведет к увеличению интенсивности лесных пожаров, что также негативно скажется на климате в регионе.

В результате процессов изменения климата ежегодно увеличивается слой вечной мерзлоты, который тает летом и замерзает зимой. Его таяние приводит к проседанию почвы, оползням и эрозиям, в том числе дорог и других коммуникаций.

Исследователи оценили, какая часть территорий, до сих пор относящихся к вечной мерзлоте, будет пригодно для земледелия. Для этого ученые подсчитали, как в ближайшие несколько десятилетий изменится температура почвы и воздуха, а также увлажненность почвы.

Важно понимать, что эксплуатация этих новых земель может сильно сказаться на климате и экологии всей планеты. В их почвах запасено свыше 177 млрд т углерода, что сопоставимо с объемом выбросов СО2, которые США может выработать за 100 лет. Вдобавок на их территории находятся важнейшие водоразделы, от которых зависит жизнь свыше 1,8 млрд людей - Арнаут ван Сусберген, ведущий автор исследования.