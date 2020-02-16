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Глобальное потепление: в Мюнхене экологи оценили риски из-за изменений климата

Глобальное потепление: в Мюнхене экологи оценили риски из-за изменений климата
10:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости экологии:Одной из проблем, которой на Мюнхенской конференции безопасности уделяется значительное внимание, являются климатические изменения и связанные с ними риски для человечества.

Исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган в своем выступлении заявила: “Я представляю миллионы людей, которые глубоко обеспокоены проходящими здесь дискуссиями. Они знают, что изменения климата - это кризис безопасности. Они знают, что климатические чрезвычайные ситуации - это глобально. И уже наступило решающее десятилетие которое определит, приведет ли повышение температуры к необратимому”.

В связи с этим, по словам Морган, необходимо изучить все возможные риски, которые изменения климата несут международной безопасности.

В свою очередь старший вице-президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что климат требует большего внимания. Он указал, что об изменениях климата можно судить, в частности, на примере пожаров и потопов.

“Мы должны быть более ответственны. Что мы можем сделать вместе, чтобы помочь планете? Мы собрались в Мюнхене, чтобы объединить людей и власти ради стабилизации климата. Технологии меняются к лучшему. Они прогрессируют, и их влияние на природу становится менее вредным. Приложив усилия для исследования и изучения технологий, мы сможем пойти вперед и потреблять меньше энергии”, - отметил Уокер.

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“Раньше мы думали что изменение климата нас никак не заденет. Сегодня мы видим уже другую картину. Это создает экономические проблемы и стресс. Страдают дети, страдают люди. Нам необходимо признать, что мы на грани климатического кризиса”, - подытожила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса.

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Глобальное потепление, Климат, Мюнхенская конференция, Дженнифер Морган.
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