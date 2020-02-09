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Глобальные изменения климата: как это затронет Украину

Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
14:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Климат в Украине изменяется быстрее, чем в Греции.

Климат в Украине меняется довольно быстро, а в южной части страны он приближается к греческому.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, отвечая на вопрос насколько нетипичным для украинских широт является погода, которую мы наблюдаем на протяжении последних лет.

"Я думаю, заметные изменения погоды в основном касаются средних и высоких широт. В южных широтах, на уровне средиземноморских стран, если говорить о северном полушарии, так же как и в южном полушарии, от 30 до 50 градусов южной широты, эти изменения не очень заметны. Хотя они происходят. Например, если южная Украина сегодня постепенно приближается к климату Греции, то в самой Греции изменений меньше. Мы прогрессируем гораздо быстрее ", - сказал Кульбида.

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Он отметил, что если взять последние 25 лет, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев — значительно выше нормы. И было лишь несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и несколько ниже нормы.

Общая тенденция идет к устойчивому и стремительному повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось.

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"Переходные сезоны стали намного короче, особенно весенний период, который может длиться один месяц вместо трех. Резкий переход от зимних процессов к летним становится характерным. А общая тенденция к повышению температуры летнего периода сохраняется и подтверждается практически каждый год. То есть не длительное и не жаркое лето у нас, видимо, не скоро будет", - отметил Кульбида.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Глобальное потепление, Зима, Николай Кульбида, Изменения Климата.
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