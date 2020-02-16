Состояние Мезоамериканского кораллового рифа ухудшилось

Новости экологии:Ученые заявляют, что ухудшение состояния рифа произошло из-за неустойчивых методов рыболовства.

Состояние Мезоамериканского кораллового рифа, уникальной экосистемы, уступающей по размерам только Большому барьерному рифу Австралии, после 12 лет устойчивого улучшения и позитивного восстановления, впервые за последние годы, ухудшилось.

Индекс здоровья рифов (RHI), который объединяет экологические данные в индекс, показал, что общий рейтинг кораллов снизился до 2,5 в 2018 году с 2,8 в его предыдущем рейтинговом отчете в 2016 году. Ученые сходятся во мнении, что наибольшее ухудшение состояния рифа произошло из-за значительного сокращения промысловой и травоядной рыбы на фоне неустойчивых методов рыболовства, особенно в пределах экономической зоны Гондураса.

Коралловые рифы развиваются на протяжении тысячелетий и имеют жизненно важное значение для выживания и процветания бесчисленных морских видов, но многие, в том числе Большой Барьерный риф, находятся под воздействием глобального потепления, утверждают ученые.

Учитывая тревожную эскалацию угроз изменения климата для коралловых рифов, необходимы более срочные меры по сокращению выбросов CO2 и других факторов, оказывающих влияние на темпы глобального потепления.