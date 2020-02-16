Дата-центры производят такое же количество выбросов углерода, как и авиакомпании

Новости экологии:Ученые из Открытого Университета Великобритании подсчитали, что дата-центры производят 2% мировых выбросов углерода.

Согласно новому исследованию, дата-центры вносят значительный вклад в выбросы углекислого газа. По их подсчетам, в течение 2019 года центры обработки данных по всему миру использовали более 2% мировой электроэнергии и производили такое же количество углеродных выбросов, что и мировая индустрия авиаперевозок.

По словам профессора Британского открытого университета Джона Нотона, центры обработки данных потребляют около 50% всей энергии цифровых экосистем. Персональные устройства используют еще 34%, а отрасли, ответственные за их производство — 16%.

Ученые отмечают, что ситуация улучшится, если технические гиганты, такие как Apple и Google, возьмут на себя обязательства по использованию возобновляемых источников энергии. Кроме того, они могут инвестировать часть средств в экологические проекты, чтобы уравновесить выбросы углекислого газа.

Ранее Microsoft в лице генерального директора Сатьи Наделлы и других первых лиц компании официально заявила о намерении к 2030 году достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году. Также Microsoft намерена инвестировать в развитие технологий по устранению углеродного следа 1 млрд долларов и помогать своим клиентам в сокращении выбросов.