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Санитары леса: кто такие арбористы и почему от их работы зависит здоровье деревьев (Фото, Видео)

Смотрите фото (14)
Санитары леса: кто такие арбористы и почему от их работы зависит здоровье деревьев (Фото, Видео)
10:44 Сегодня Телеграф www.profguide.io

Новости экологии:Как и все живые существа, деревья подвержены недугам - их лечат врачи, которые носят красивое имя арбористы.

Профессия арбориста родственна профессиям озеленителя и ландшафтного, но принципиально отличается от них. Озеленитель занимается посадкой деревьев и растений, ландшафтный дизайнер продумывает общую концепцию их высадки. А специалист по арбористике следит за состоянием здоровья деревьев.

Лесник занимается сохранением лесного массива.

Арборист занимается каждым деревом отдельно. Если дерево больно, он ставит диагноз, проводит лечение.

Арборист проводит плановое обследование деревьев (мониторинг), сезонную санитарную обрезку, формирует кроны, при необходимости раны обрабатывает раны, выявляет аварийные деревья и пр.

Анатолий Рыбиник, Павел Нагирный и их друг, специалист Ваня, являются профессиональными арбористами из города Монастырище. У них имеется большой опыт в сфере арбористики. Несмотря на сложность в работе, они срезают деревья без использования тяжелой техники.

На фотографиях и видео, которые арбористы с любезностью предоставили, можно видит, на каких больших высотах им приходится работать и рисковать своей жизнью.

Также арбористы проводят каблинг - укрепление дерева растяжками, скрепление развилок. Если ветер сильно раскачивает грозит сломать молодое дерево, ему можно помочь, пока оно не окрепнет – поддержать растяжками.

Несмотря на тяжелый рабочий процесс, арбористы находят время для активного отдыха

Также арбористы проводят каблинг - укрепление дерева растяжками, скрепление развилок.

Если ветер сильно раскачивает грозит сломать молодое дерево, ему можно помочь, пока оно не окрепнет – поддержать растяжками.

Если дерево спасти невозможно, арборист его "удаляет", т.е. спиливает его и выкорчёвывает пень.

Арбористам во время работы приходится лазать по деревьям (для обрезки веток и пр.). Для этого требуется специальное оборудование – амуниция альпиниста здесь не подходит, а использование автовышек не всегда возможно.

В последнее время популярность набирает так называемая креативная арбористика – экстремальный вид спорта, схожий с альпинизмом. Он предполагает лазанье по деревьям до верхних уровней и даже жизнь на кронах деревьев.

Однако для профессионального арбориста лазание по деревьям – не самоцель. Его гораздо больше интересует здоровье дерева.

Снаряжение арбористов

Очень важное качество арбориста – любовь к природе.

Говорят, отличить настоящего арбориста очень легко: он никогда не будет пилить дерево ради материальной выгоды.

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Для него первичная задача – спасти зеленого друга, помочь ему, укрепить или подлечить. И только в крайнем случае, при наличии угрозы для жизни человека, арборист пойдет на крайние меры. Хорошая физическая подготовка.

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Профессия, Деревья, Монастырище, Арбористы, Лечение деревьев, Арбористика, Анатолий Рыбиник, Павел Нагирный, Санитары леса.
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