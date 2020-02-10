Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
Герус: "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO
Герус: "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO
Притула высказался об игре Карпат в чемпионате Украины
Притула высказался об игре Карпат в чемпионате Украины
Бруно Марс заключил сделку с Disney: подробности
Бруно Марс заключил сделку с Disney: подробности

Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году

Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
17:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости экологии:Климатологи пророчат Украине больше "погодного экстрима".

В Украине будет становиться все жарче, при этом количество экстремальных погодных явлений только увеличится.

Об этом сообщила ученый-климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская в интервью "Текстам" в ответ на вопрос, какая погода нас ожидает в 2020 году.

В частности, Краковская сказала: "... Конечно, у нас будет становиться все жарче. Осень имеет все шансы продлиться до Нового года, а, возможно, и дальше. В то же время, март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март".

При этом ученый отметила, что "наши методы прогнозирования построены на статистических методах прошлого. Тогда система находилась в постоянном состоянии, и мы могли рассчитывать с большей вероятностью. Сейчас мы имеем систему, которая меняется очень быстро. Буквально каждый год мы имеем что-то новое".

Глобальные изменения климата: как это затронет Украину

На уточняющий вопрос журналиста "Что же может ожидать в дальнейшем?" Краковская ответила: "Один вариант, если мы ничего не меняем. Тогда на середину этого века на севере Украины мы имеем повышение температуры на 3 градуса. К концу века у нас будет повышение температуры на 5-6 градусов. Но боюсь, что ощутить на себе подобные температурные аномалии сможет не так уж много людей. Потому что, когда мы говорим, что температура возрастет в среднем, то речь идет за какой средний показатель в течение всего года. В то время как в реальности мы будем иметь дело со значительными температурными колебаниями, когда в отдельные летние дни у нас будет превышение температуры на 10 и более градусов. Такие температурные аномалии выдержит точно не каждый ... ".

По словам Краковской, в Украине "более 40 градусов уже было. Уже зафиксирован рекорд по Украине - 42 градуса в Луганской области. К середине столетия мы будем иметь более 40 градусов по всей территории Украины. При этом у нас будет меньше осадков в южной Украине, что приведет к опустыниванию ... ".

Как отметила ученый-климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, "уже сейчас в Украине наблюдается сразу несколько видов засух. У нас наблюдается атмосферная засуха, почвенная засуха, гидрологическая засуха, когда пересыхают водоемы. И вот сейчас уже говорят о геологической засухе, когда влаги не хватает в верхних горизонтах почв. То есть пропадает вода в колодцах".

Глобальное потепление и рассада: стоит ли садить семена раньше положенного срока?

По словам Краковской: "На юге мы будем иметь проблемы с повышением уровня моря. Учитывая, что на берегу моря находится значительное количество промышленных предприятий, это может привести к попаданию вредных веществ в окружающую среду".

По ее данным, "будет также ухудшаться качество воздуха. Мы уже имели проблемы с задымленностью и выбросами в городах. У нас будет расти так называемая антициклональная погода с большим количеством безветренных дней. Соответственно в воздухе накапливаться большое количество загрязняющих и вредных веществ.

Антарктида побила новый температурный рекорд: +18,3°C

Ухудшится также качество воды. Будет продолжать уменьшаться водность рек. В северной части страны увеличится интенсивность осадков. В то же время будет происходить изменение растительности. Будет происходить также рост количества лесных пожаров. В целом, количество экстремальных погодных явлений только возрастет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Жара, Глобальное потепление, Климат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коболев: &quot;Нафтогаз&quot; предлагает выполнять еще одну важную функцию
"Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь