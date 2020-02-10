Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году

Новости экологии:Климатологи пророчат Украине больше "погодного экстрима".

В Украине будет становиться все жарче, при этом количество экстремальных погодных явлений только увеличится.

Об этом сообщила ученый-климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская в интервью "Текстам" в ответ на вопрос, какая погода нас ожидает в 2020 году.

В частности, Краковская сказала: "... Конечно, у нас будет становиться все жарче. Осень имеет все шансы продлиться до Нового года, а, возможно, и дальше. В то же время, март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март".

При этом ученый отметила, что "наши методы прогнозирования построены на статистических методах прошлого. Тогда система находилась в постоянном состоянии, и мы могли рассчитывать с большей вероятностью. Сейчас мы имеем систему, которая меняется очень быстро. Буквально каждый год мы имеем что-то новое".

На уточняющий вопрос журналиста "Что же может ожидать в дальнейшем?" Краковская ответила: "Один вариант, если мы ничего не меняем. Тогда на середину этого века на севере Украины мы имеем повышение температуры на 3 градуса. К концу века у нас будет повышение температуры на 5-6 градусов. Но боюсь, что ощутить на себе подобные температурные аномалии сможет не так уж много людей. Потому что, когда мы говорим, что температура возрастет в среднем, то речь идет за какой средний показатель в течение всего года. В то время как в реальности мы будем иметь дело со значительными температурными колебаниями, когда в отдельные летние дни у нас будет превышение температуры на 10 и более градусов. Такие температурные аномалии выдержит точно не каждый ... ".

По словам Краковской, в Украине "более 40 градусов уже было. Уже зафиксирован рекорд по Украине - 42 градуса в Луганской области. К середине столетия мы будем иметь более 40 градусов по всей территории Украины. При этом у нас будет меньше осадков в южной Украине, что приведет к опустыниванию ... ".

Как отметила ученый-климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, "уже сейчас в Украине наблюдается сразу несколько видов засух. У нас наблюдается атмосферная засуха, почвенная засуха, гидрологическая засуха, когда пересыхают водоемы. И вот сейчас уже говорят о геологической засухе, когда влаги не хватает в верхних горизонтах почв. То есть пропадает вода в колодцах".

По словам Краковской: "На юге мы будем иметь проблемы с повышением уровня моря. Учитывая, что на берегу моря находится значительное количество промышленных предприятий, это может привести к попаданию вредных веществ в окружающую среду".

По ее данным, "будет также ухудшаться качество воздуха. Мы уже имели проблемы с задымленностью и выбросами в городах. У нас будет расти так называемая антициклональная погода с большим количеством безветренных дней. Соответственно в воздухе накапливаться большое количество загрязняющих и вредных веществ.

Ухудшится также качество воды. Будет продолжать уменьшаться водность рек. В северной части страны увеличится интенсивность осадков. В то же время будет происходить изменение растительности. Будет происходить также рост количества лесных пожаров. В целом, количество экстремальных погодных явлений только возрастет".