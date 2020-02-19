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Среда, 19.02.2020
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В Дону произошла массовая гибель рыбы (Видео)

В Дону произошла массовая гибель рыбы (Видео)
10:22 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Трупы речных обитателей обнаружили на берегу в районе улицы Портовой 18 февраля.

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.

Ранее в одной из групп, посвященных Ростову-на-Дону, в соцсети "ВКонтакте" появилось фото берега реки с большим количеством мертвой рыбы.

Согласно информации в посте, на фото – река Дон в районе улицы Портовой в Ростове-на-Дону, причина гибели рыбы неизвестна. Как сообщают пользователи, это пеленгас и окунь. 

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"Сегодня в дежурно-диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области поступила информация о гибели рыбы в реке Дон в районе Ростова-на-Дону. Информация передана в надзорные ведомства и службы. Они разбираются в причинах гибели рыбы", - сказал представитель минприроды региона.

В Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства РИА Новости сообщили, что "знают об этом случае". "Занимаются специалисты и наши и АЧТУ Росрыболовства. Пока ничего о причинах сказать не можем", - отметил собеседник.

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Экология, Рыба, Дон, Гибель рыбы, Река Дон.
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