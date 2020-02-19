Серьезная проблема: среда обитания кораллов может быть уничтожена

Новости экологии:Повышение кислотности океанов приведет к полному исчезновению среды обитания кораллов к 2100 году.

Океаны играют важную роль в углеродном цикле планеты — они поглощают и хранят углекислый газ из атмосферы Земли. Однако нынешние объемы выбросов создают большую нагрузку на морских жителей — в случае избытка СO2 уровень pH в воде резко снижается.

От этих изменений страдают моллюски, морские животные с экзоскелетом и кораллы, когда углекислый газ смешивается с морской водой, происходит химическая реакция, которая повышает кислотность воды. Окисление подавляет способность организмов к размножению и снижает защитные свойства их иммунной системы.

В новом исследовании ученые составили модель влияния потепления окисленных океанов на среду обитания кораллов. Работа показала, что в ближайшие 20 лет для 70–90% кораллов полностью исчезнут условия, пригодные для существования.

Затем ученые составили другую модель, в которой предположили, что вместо погибших кораллов будут высажены выращенные в лаборатории кораллы. Моделирование показало, что и в этом случае все представители этого типа морских беспозвоночных погибнут к 2100 году, поскольку окисление океана не позволит им расти и развиваться.