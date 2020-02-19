Скачать
Среда, 19.02.2020
Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
Украина не получит "черные ящики" сбитого самолета МАУ
Украина не получит "черные ящики" сбитого самолета МАУ
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
Серьезная проблема: среда обитания кораллов может быть уничтожена
Серьезная проблема: среда обитания кораллов может быть уничтожена

Серьезная проблема: среда обитания кораллов может быть уничтожена

Серьезная проблема: среда обитания кораллов может быть уничтожена
16:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Повышение кислотности океанов приведет к полному исчезновению среды обитания кораллов к 2100 году.

Океаны играют важную роль в углеродном цикле планеты — они поглощают и хранят углекислый газ из атмосферы Земли. Однако нынешние объемы выбросов создают большую нагрузку на морских жителей — в случае избытка СO2 уровень pH в воде резко снижается.

От этих изменений страдают моллюски, морские животные с экзоскелетом и кораллы, когда углекислый газ смешивается с морской водой, происходит химическая реакция, которая повышает кислотность воды. Окисление подавляет способность организмов к размножению и снижает защитные свойства их иммунной системы.

В новом исследовании ученые составили модель влияния потепления окисленных океанов на среду обитания кораллов. Работа показала, что в ближайшие 20 лет для 70–90% кораллов полностью исчезнут условия, пригодные для существования.

Состояние Мезоамериканского кораллового рифа ухудшилось

Затем ученые составили другую модель, в которой предположили, что вместо погибших кораллов будут высажены выращенные в лаборатории кораллы. Моделирование показало, что и в этом случае все представители этого типа морских беспозвоночных погибнут к 2100 году, поскольку окисление океана не позволит им расти и развиваться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Океан, Кораллы, Кислотность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эвакуация украинцев: украинский самолет приземлился в Ухане
Украинский самолет приземлился в Ухане
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
Зеленский пообещал в текущем году отремонтировать 220 опорных больниц
Зеленский пообещал отремонтировать 220 больниц
Дженна Дьюэнн и Стив Кази объявили о помолвке (Фото)
Дженна Дьюэнн и Стив Кази объявили о помолвке (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь