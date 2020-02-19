Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился

Новости экологии:Это обратимый процесс, однако для возврата к нормальному количеству осадков необходимо резко снизить выбросы CO2.

Предыдущие модельные и обсервационные исследования показали, что большинство средиземноморских типов климата (к ним относится климат в Калифорнии, Центральной части Чили и, собственно, в Средиземноморье) имеют тенденцию становиться менее дождливыми, когда планета нагревается.

Такой тип климата характеризуется жарким и сухим летом и дождливой зимой. В случае отсутствия или уменьшения объема осадков зимой могут наблюдаться летние засухи.

Уменьшение количества осадков может повлиять на водные ресурсы средиземноморского климата, который зависит от зимних осадков, отмечают авторы исследования.

Всякий раз, когда выделяются парниковые газы, они сразу же начинают воздействовать на климат, но последствия развиваются в течение нескольких временных периодов. Наращивание парниковых газов в атмосфере может немедленно повлиять на местный климат — в масштабах всего лишь нескольких лет — или оказывать значительное влияние в течение десятилетий или даже столетий, например, повышением уровня моря. Средиземноморский климат относится к первому сценарию - Джузеппе Заппа, ведущий автор исследования.