Свежий взгляд на проблему мусора: McDonald’s и Starbucks разрабатывают "умные" стаканчики

Новости экологии:McDonald’s и Starbucks начнут использовать многоразовые стаканы с GPS-метками.

McDonald’s и Starbucks начнут использовать многоразовые стаканы с GPS-метками. О пилотном эксперименте по использованию умных стаканчиков для кофе в кофейнях сетей в Сан-Франциско и в Пало-Альто в Калифорнии рассказал Bloomberg.

Все стаканчики будут изготовлены из пластика и оснащены RFID-метками и QR-кодами для отслеживания. Основная идея проекта — позволить стаканчикам в дальнейшем использоваться повторно, поскольку эти сети ресторанов в год выбрасывают миллиарды одноразовых стаканчиков в мусор.

McDonald’s и Starbucks разрабатывают кружки в рамках проекта NextGen Cup Challenge, однако в рамках тестирования будут использоваться разработки стартапа Muuse. После покупки каждый клиент должен будет просканировать код каждый раз, когда он будет брать стаканчик в кофейне и выбрасывать его.

Выбрасывать стаканчики можно в специальных пунктах, которые будут устанавливаться по городу. По задумке авторов работы, цифровое отслеживание поможет определить точки, в которых покупатели не возвращают стаканчики — в таких районах компании установят больше пунктов для сбора.

В серверах кофеен будут вноситься данные о перемещениях каждого стаканчика — начиная с момента его продажи, заканчивая его утилизацией в специальную мусорку. После того, как в компании получат сигнал, что стаканчик оказался в перерабатывающем баке, сотрудники заберут его и смогут использовать заново.