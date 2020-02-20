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Четверг, 20.02.2020
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Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли

Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли

Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли
20:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Согласно исследованию ученых в существующих климатических моделях объемы выбросов одного из самых сильных парниковых газов, за которые ответственен человек, очень сильно недооценены.

Предприятия по всему миру выбрасывают в атмосферу значительно меньше метана, чем углекислого газа — при этом парниковый эффект первого в 84 раза выше. Некоторые исследователи предполагают, что около 25% антропогенного влияния на климат приходится на выбросы метана.

Метан могут выбрасывать не только промышленные предприятия, но и сельскохозяйственный и ресурсодобывающий сектора. Согласно новому исследованию, человечество выбрасывает в атмосферу гораздо больше метана, чем считалось до сих пор.

Ученые использовали масс-спектрометры для изучения изотопов метана в воздухе, захваченном в ледяных покровах Антарктики и Гренландии с доиндустриальных времен. Исследователи обнаружили и подсчитали в образцах изотоп углерода-14, который отсутствует в естественных источниках метана, но всегда встречается в метане, образующемся в результате деятельности человека.

Анализ показал, что в доиндустриальную эпоху человечество производило около 10% текущей оценки выбросов метана за этот период. Однако после начала индустриальной эпохи выбросы метана выросли на 25-40% выше текущих оценок.

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"Дополнительные выбросы метана, которые в настоящее время относятся к ископаемому топливу, соответствуют недавним исследованиям по количественной оценке метана, поступающего из угольных шахт, добычи нефти и газа и использования ископаемого топлива. Эти результаты помогают уменьшить неопределенность и предоставляют значительную возможность для снижения выбросов парниковых газов" - Джон Эдвардс, ведущий автор исследования.

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Экология, Метан, Выбросы, Выбросы метана.
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