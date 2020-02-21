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Сильные и частые порывы ветра угрожают выживанию пчел

Сильные и частые порывы ветра угрожают выживанию пчел
08:12 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Порывы ветра снижают температуру тела пчёл, поэтому им требуется больше времени для разогрева летательной мускулатуры.

Усиление ветров могут серьёзно затруднить медоносным пчёлам сбор пыльцы и нектара, которыми они питаются, сообщает газета "Гардиан" со ссылкой на ученых из Сассекского университета (Великобритания).

Изучая возможное влияние усиления ветров из-за глобального потепления на популяции насекомых-опылителей, британские учёные провели эксперимент, в ходе которого расположили на некотором расстоянии друг от друга несколько искусственных цветов и засекли время, за которое их могут по отдельности облететь пчёлы за 90 секунд при сильном ветре и при его отсутствии.

В безветренных условиях пчёлы успевали в среднем облететь около 5 цветков за 1,5 минуты, в то время как при ветре – примерно за 3 минуты. При этом выяснилось, что при сильном ветре пчёлы долго не решались слетать с цветка.

Исследователи предполагают, что причиной медлительности насекомых-опылителей в таких условиях может стать то, что пчёлы выжидают момент, когда ветер утихнет, чтобы им легче было взлететь. Таким образом, они теряют драгоценное время, которое могло бы быть использовано для сбора нектара и пыльцы для обеспечения улья, что, по мнению исследователей, не может не сказаться на их популяции.

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По мнению учёных Сассекского университета, понимание того, как можно помочь насекомым-опылителям в условиях изменения климата крайне важно, учитывая тот факт, что метеорологи в ближайшие годы прогнозируют увеличение скорости ветров и необходимо предпринять шаги, чтобы уменьшить их влияние на насекомых-опылителей. Например, устанавливать ульи в защищенных от ветра местах и т.д.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, сокращение численности представителей семейства пчелиных было зафиксировано впервые в Европе в 1960-х годах. Эта тенденция продолжается и сегодня. Отмечается, что главными факторами сокращения популяций пчёл и бабочек являются глобальное потепление и использование пестицидов. Эксперты предупреждают, что если насекомые-опылители исчезнут, то пострадает свыше 75% мировых посевов продовольственных культур.

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Экология, Пчелы, Порывы ветра, Ветры.
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