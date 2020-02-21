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Это очень плохой знак: Вечная мерзлота в Арктике обильно выделяет метан

Это очень плохой знак: Вечная мерзлота в Арктике обильно выделяет метан
10:28 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости экологии:С помощью инфракрасного спектрометра ученые исследовали свыше 30 000 квадратных километров поверхности, собрав карту многочисленных выходов метана из глубин почвы.

Исследователи обнаружили тысячи очагов выхода метана на поверхность из постепенно оттаивающей вечной мерзлоты.

Пролетая над некоторыми из самых недоступных частей Аляски и северо-западной Канады, исследователи NASA обнаружили потрясающую по своим размерам территорию оттаивающей вечной мерзлоты — мерзлого слоя почвы, который покрывает большую часть региона.

Казалось бы, ну и что в этом плохого? Однако есть один важный нюанс. Оттаивая, вечная мерзлота высвобождает не только воду, но и внушительное количество метана, CO2 и других парниковых газов, ускоряющих нагрев атмосферы. Как известно, в настоящее время Арктика нагревается в два раза быстрее, чем любой другой регион Земли, однако там все еще слишком холодно, чтобы геологи могли выяснить, откуда берется весь этот метан.

Как стало видно по результатам этих наблюдений, метан в основном концентрируется вблизи озер, прудов, ручьев и заболоченных участков почвы, обычно в пределе 30−40 метров от воды.

Почему это происходит? Никто не знает. Предыдущие исследования также показали, что в Арктике существуют так называемые термокарсты — озера и прочие довольно крупные водоемы, которые не только сами по себе пузырятся из-за большого количества метана, но даже ускоряют таяние вечной мерзлоты вокруг.

Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли

Одна из наиболее вероятных причин заключается в том, что термокарстовые водоемы облегчают диффузию метана из гниющих растений. Углерод, вмороженный в землю на протяжении тысячелетий, служит пищей для бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности обильно выделяют метан. Это ускоряет оттаивание, бактерии получают еще больше пищи — и цикл повторяется.

Климатологи прогнозируют, что в ближайшее время общая доля вечной мерзлоты в Арктике сократится еще на 45%. А это — миллионы, миллиарды тонн СО2 и метана, которые выделяются в атмосферу. Так что, даже если человечество свернет всю промышленную деятельность и перестанет загрязнять атмосферу, проблема парниковых газов никуда не исчезнет.

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Экология, Арктика, Вечная мерзлота.
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