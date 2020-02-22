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Значительное влияние на экосистемы: почему киты мигрируют в тропики

Значительное влияние на экосистемы: почему киты мигрируют в тропики
21:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследователи из США выяснили, что линька кожи у китов приводит к их передвижениям на большие расстояния.

Исследователи опирались на теорию, которую выдвинули еще более века назад. Она принадлежит китобоям, которые тогда предположили, что большинство китов, добывающих корм в высоких широтах, периодически мигрируют в тропики. Однако они не понимали причин, почему случалась эта сезонная миграция.

Ученые утверждают, что для миграции существует причина — линька кожи. Они отмечают, что это важная физиологическая потребность, которую киты, в процессе эволюции, удовлетворяли, временно перемещаясь в более теплые воды. Об этом рассказали экологи из Университета штата Орегон.

Исследователи добавили, что механизм линьки птиц и млекопитающих резко отличается. Киты, которые проводят большую часть жизни в холодных водах Антарктиды, отводят кровь от кожи. Это позволяет им уменьшить распад клеток и шелушение кожи. Во время миграции же киты восстанавливают метаболизм кожи и линяют в теплой среде.

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Ученые также наблюдали, как киты в холодных антарктических водах покрываются толстой пленкой, которая состоит из микроскопических диатомовых водорослей. Это является подтверждением теории о том, что у них нет обычной линьки кожи, которая есть у других животных.

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Экология, Миграция, Кит, Линька.
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