Это человечеству не на руку: NASA показало, что происходит в Антарктиде (Фото)

Новости экологии:В связи с самыми жаркими днями и температурными рекордами на континенте, Антарктида стремительно тает.

NASA опубликовало снимки, показывающие быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде, а также зафиксировало температурный рекорд.

Об это сообщается на сайте агентства.

"6 февраля 2020 г. метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю Антарктиды", - говорится в сообщении.

Термометры на базе Эсперанса на северной оконечности Антарктического полуострова показали 18,3° C. Такая температура вызвала таяние на близлежащих ледниках.

Так, например, на полученных снимках за 4 и 13 февраля можно рассмотреть быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде.

Как отметили ученые, 6 февраля на острове произошло пиковое таяние – 30 миллиметров. В общей сложности снежный покров на Eagle Island уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля.