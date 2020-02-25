Скачать
Вторник, 25.02.2020
Итоги дня 24 февраля: восстановление Насирова в должности, Пристайко в ООН и вакцина от коронавируса
Итоги дня 24 февраля: Пристайко в ООН и вакцина от коронавируса
Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы
Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы
Ливерпуль "перестрелял" Вест Хэм в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль "перестрелял" Вест Хэм в АПЛ (Фото, Видео)
25 февраля - приметы и обряды в День Алексея
25 февраля - приметы и обряды в День Алексея

Необычное явление: в Антарктиде покраснел снег: фото

Смотрите фото (4)
Необычное явление: в Антарктиде покраснел снег: фото
08:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости экологии:Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" уже в течение нескольких недель окружена "малиновым" снегом.

Работники украинской станции "Академик Вернадский" стали свидетелями появления розового снега в Антарктиде. Об этом стало известно из сообщения Национального антарктического научного центра на Facebook.

“Уже несколько недель украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" окружена ... малиновым снегом!”, - говорится в сообщении.

По словам исследователей, такую окраску снег обретает из-за микроскопических снежных водорослей - хламидомонад Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы.

При благоприятных погодных условиях споры начинают прорастать. Кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, потому на снегу возникают красные пятна, словно от малинового джема. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения. Сейчас в Антарктиде лето.

Это человечеству не на руку: NASA показало, что происходит в Антарктиде (Фото)

"Цветение снега" способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает, в результате чего образуется все больше ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается.

Такое явление также наблюдается в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Снег, Антарктида, Академик Вернадский, Розовый снег.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
02 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
03 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Коронавирус в Италии: Генконсульство Украины в Милане не будет принимать граждан и выдавать документы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в мире: новые данные из Италии, Ирана и США
Коронавирус в мире: новые данные из Италии, Ирана и США
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного оружия
Ситуация на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного оружия
94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку
94-летний премьер-министр Малайзии подал в отставку
Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш
Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь