Необычное явление: в Антарктиде покраснел снег: фото

Новости экологии:Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" уже в течение нескольких недель окружена "малиновым" снегом.

Работники украинской станции "Академик Вернадский" стали свидетелями появления розового снега в Антарктиде. Об этом стало известно из сообщения Национального антарктического научного центра на Facebook.

“Уже несколько недель украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" окружена ... малиновым снегом!”, - говорится в сообщении.

По словам исследователей, такую окраску снег обретает из-за микроскопических снежных водорослей - хламидомонад Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы.

При благоприятных погодных условиях споры начинают прорастать. Кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, потому на снегу возникают красные пятна, словно от малинового джема. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения. Сейчас в Антарктиде лето.

"Цветение снега" способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает, в результате чего образуется все больше ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается.

Такое явление также наблюдается в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.