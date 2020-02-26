Катастрофически теплая зима: в Антарктиде тают айсберги

Новости экологии:Эксперты полагают, что такие события будут происходить все чаще из-за антропогенного изменения климата.

На антарктическом острове Игл зафиксировали катастрофическое таяние четверти снежного покрова из-за аномально высокой температуры.

Снимки острова были получены с помощью прибора дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленного на спутнике Landsat-8. По словам специалистов, ничего подобного ранее не наблюдалось. С 6 по 11 февраля снежный покров подтаял на 10 сантиметров в глубину, что составляет 20 процентов количества всего снега, накапливающегося за год.

6 февраля антарктическая база Эсперанса (Аргентина) зафиксировала самую высокую из наблюдавшихся на континенте температуру. Столбики термометров поднялись до 18,3 градуса Цельсия, что побило прежний рекорд в 17,5 градуса, который зарегистрирован 24 марта 2015 года. Погодная аномалия продлилась около недели.

За 2019-2020 годы были зафиксированы три крупных эпизода таяния льда и снега в Южном полушарии.