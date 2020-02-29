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Засуха в Новой Зеландии приняла катастрофические масштабы

Засуха в Новой Зеландии приняла катастрофические масштабы
12:31 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Растущий спрос на воду и не по сезону жаркие дни привели к уменьшению уже истощенных запасов воды в городах.

Власти Новой Зеландии направили солдат в пострадавшие от засухи города Северного острова. Чиновники рассматривают возможность введения ограничений на воду в Окленде, крупнейшем городе страны, где проживает более 1,5 млн человек, сообщает Phys.org.

Ситуация стала настолько напряженной, что отмечены случаи хищения воды. Из школьного резервуара в городе Тинопай было украдено 40 тыс. л воды.

По данным метеорологов, на Северном острове 7 лет подряд наблюдаются самые продолжительные периоды засухи за всю историю наблюдений, особенно суровые условия сложились в Нортленде и Окленде.

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На этой неделе в Нортленд отправлены военные подразделения с грузовиками, способными перевозить большие объемы воды. Колонны машин везут воду в опустошенные резервуары в городах и поселках, пострадавших от засухи. Для перевозки воды в отдаленные районы также используются танкеры. Центральные резервуары в городах были пополнены, администрация заверила жителей, что нет повода для паники.

Правительство Новой Зеландии выделило 1,3 млн долларов США для добычи воды из скважин и обеспечения поставок во все районы, переживающие засуху.

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Экология, Новая Зеландия, Засуха.
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