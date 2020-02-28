Все из-за таяния ледников: в Антарктиде обнаружили новый остров

Новости экологии:Новый остров назван в честь норвежской богини Сиф.

В Антарктиде в результате глобального потепления и таяния ледников ученые открыли новый остров.

Размер острова соизмерим с футбольным полем или Виндзорским замком.

Как отмечается, группа полярных исследователей из проекта Thwaites Offshore Research (THOR) заметила остров, когда их корабль проходил через залив Пайн Айленд в Антарктиде.

Остров назвали Сиф в честь норвежской богини плодородия и семьи, которая также была женой бога-воина Тора, что созвучно с названием исследовательской группы THOR.

Сообщается, что гранитный остров достигает 378 метров в длину и 158 в ширину. Невзирая на такие размеры, остров можно заметить из космоса.