Как все изменилось: подробная карта таяния вечной мерзлоты

Новости экологии:Европейское космическое агентство выпустило серию карт, позволяющих увидеть постепенное таяние вечной мерзлоты вокруг арктического полюса в период с 2003 по 2017 год.

Вечная мерзлота определяется как неразрывная зона, где исключением являются лишь крупные водоемы. Она считается изолированной, если ее площадь составляет не менее 10% охватываемой территории, и прерывистой, если эта площадь занимает от 50 до 90%.

Когда эта земля замерзает, в ней хранится огромное количество углерода — например, в виде мертвых растений. С 1980 года температура вечной мерзлоты достигла своих максимальных пределов и продолжает повышаться. Это может привести к высвобождению этого углерода.

Климатологи обеспокоены тем, что в случае таяния вечной мерзлоты и выброса в атмосферу огромного количества углекислого газа и метана, содержащихся в ней, эти парниковые газы попадут в атмосферу, усугубляя глобальное потепление.

Новые карты были составлены путем объединения спутниковых данных об особенностях ландшафта, таких как температура поверхности и почвенно-растительный покров, с измерениями, проведенными в местах вечной мерзлоты.

Ученые полагают, что новый проект, развитием которого они заняты, позволит выяснить, как изменяется температура поверхности почвы и ледяного покрова для лучшего понимания будущего вечной мерзлоты.