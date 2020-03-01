"Мы не отступим": в Бристоле состоялся климатический марш протеста с Гретой Тунберг (Фото)

Новости экологии:Шведская активистка выступила перед многочисленной публикой.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг выступила на Bristol Youth Strike 4 Climate (Великобритания), собрав вокруг себя около 25 тысяч человек.

"Нас предали люди во власти, и они подвели нас, но мы не отступим", – заявила девушка.

Во время ее выступления тысячи людей скандировали: "Грета! Грета!".

"... Это чрезвычайная ситуация. Люди уже страдают и умирают из-за последствий климатических и экологических чрезвычайных ситуаций, и это будет только ухудшаться. Однако эту проблему полностью игнорируют политики, СМИ и те, у кого есть власть", – сказала Грета.

Тунберг добавила, что политики "ничего не делают, чтобы остановить этот кризис, несмотря на красивые слова и обещания". При этом мировые лидеры ведут себя как дети, "поэтому ответственность падает на нас".

"Вот взгляните на Бристоль. На прошлой неделе планы по расширению аэропорта были отменены благодаря, в частности, активистам. И конечно этого недостаточно, но это показывает, что активизм работает и это имеет значение", – отметила Грета.