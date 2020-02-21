Слишком метеочувствительны: в честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток

Новости экологии:Именем известной экозащитницы назвали метеочувствительных улиток.

Учёные, обнаружившие на острове Калимантан новый вид сухопутных улиток, назвали его в честь 17-летней экоактивистки Греты Тунберг.

Моллюски оказались очень чувствительны к перепадам температур и уровня влажности.

Именно это наблюдение и натолкнуло зоологов на мысль назвать улиток именем Греты, или по-латински - Craspedotropis gretathunbergae. О своём решении учёные уже успели сообщить самой экоактивистке, которая "пришла в восторг" от этой идеи.

Ранее сообщалось, что студия ВВС снимет сериал о 17-летней эко-активистке Грете Тунберг. В сериале покажут путешествия Тунберг по миру и ее встречи с ведущими учеными, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами, в ходе которых она меняет их взгляд на климатические проблемы. Кроме того, передача прольет свет на повседневную жизнь Тунберг.