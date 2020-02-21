Скачать
Пятница, 21.02.2020
МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
У берегов Нигерии пираты захватили моряков, среди них - украинец
У берегов Нигерии пираты захватили моряков, среди них - украинец
Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе
Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"

Слишком метеочувствительны: в честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток

Слишком метеочувствительны: в честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток
15:47 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости экологии:Именем известной экозащитницы назвали метеочувствительных улиток.

Учёные, обнаружившие на острове Калимантан новый вид сухопутных улиток, назвали его в честь 17-летней экоактивистки Греты Тунберг.

Моллюски оказались очень чувствительны к перепадам температур и уровня влажности.

Именно это наблюдение и натолкнуло зоологов на мысль назвать улиток именем Греты, или по-латински - Craspedotropis gretathunbergae. О своём решении учёные уже успели сообщить самой экоактивистке, которая "пришла в восторг" от этой идеи.

Грету Тунберг снова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2020

Ранее сообщалось, что студия ВВС снимет сериал о 17-летней эко-активистке Грете Тунберг. В сериале покажут путешествия Тунберг по миру и ее встречи с ведущими учеными, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами, в ходе которых она меняет их взгляд на климатические проблемы. Кроме того, передача прольет свет на повседневную жизнь Тунберг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новый вид, Улитки, Грета Тунберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
04 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
05 Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и возвращение украинцев из Уханя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина
Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
&quot;Крутой Уокер&quot;: у Джареда Падалеки будет новый экранный брат
"Крутой Уокер": у Джареда Падалеки будет новый экранный брат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь