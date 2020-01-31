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Грету Тунберг снова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2020

Грету Тунберг снова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2020
11:53 Сегодня Телеграф

Новости мира:Климатическая активистка Грета Тунберг может во второй раз стать лауреатом Нобелевской премии мира.

Двое шведских депутатов предложили выдвинуть эко-активистку из Швеции Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Об этом сообщает AFP.

"Главной причиной, почему она (Грета Тунберг - ред.) достойна Нобелевской премии мира является то, что, несмотря на свой юный возраст, активистка работала над тем, чтобы политики смогли открыть глаза на явный климатический кризис", - написали депутаты Йенс Холм и Хокан Свеннелинг в письме Норвежскому Нобелевскому комитету.

Политики убеждены, что если не решить этот климатический кризис, то это приведет к новым конфликтам и даже войнам. 

"Действия по уменьшению наших выбросов и соблюдению положений Парижского соглашения также являются актами мира", - добавили шведские депутаты.

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В Нобелевском комитете рассказали, что приняли предложение выдвинуть Грету и ее глобальное эко-движение Fridays for Future на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Напомним, юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала своими акциями протеста в защиту климата.

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Нобелевская премия, Грета Тунберг, Экоактивистка.
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