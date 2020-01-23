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Американский министр финансов "отправил" Грету Тунберг изучать экономику

Американский министр финансов "отправил" Грету Тунберг изучать экономику
15:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг пройти курс экономики, прежде чем критиковать власть.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эко-активистке Грете Тунберг следует закончить курс экономики в колледже, прежде чем читать лекции правительству США об отказе от ископаемого топлива.

Об этом он заявил на брифинге во время Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос, нужно ли крупнейшей экономике в мире немедленно отказаться от ископаемого топлива, сообщает CNBC.

"Она (Тунберг — ред.) главный экономист или кто? Я запутался... После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить это нам", – сказал Мнучин.

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Как отмечается, Тунберг и еще 20 молодых климатических активистов призвали присутствующих на форуме прекратить инвестиции в разведку и добычу ископаемого топлива и полностью от него отказаться".

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США, Стивен Мнучин, Грета Тунберг.
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