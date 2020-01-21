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"Наш дом по-прежнему горит": Тунберг в Давосе опять раскритиковала политиков

"Наш дом по-прежнему горит": Тунберг в Давосе опять раскритиковала политиков
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Экоактивистка Грета Тунберг в Давосе обвинила политиков в бездеятельности.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном форуме в Давосе призвала активнее бороться с изменением климата, и не только на словах, но и реальными действиями.

"Вы говорите, что дети не должны беспокоиться. Вы говорите: "Оставьте это нам. Мы все сделаем, мы обещаем, что не подведем вас". Но в итоге - ничего. Тишина. Или даже хуже, чем тишина. Пустые слова и обещания, которые создают только впечатление, что достаточные действия предпринимаются", - сказала Тунберг, выступая на форуме во вторник.

Юная экоактивистка указала, что таких мер, как, например, высадка деревьев, о которой ранее во вторник упоминал президент США Дональд Трамп, недостаточно для решения проблемы.

"Сажать деревья - это хорошо, конечно, но этого практически нигде недостаточно для того, чтобы решить все проблемы. Это не может заменить реального уменьшения последствий изменения климата или возрождения дикой природы", - добавила она.

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По словам Тунберг, ситуация в мире в области экологии только ухудшается, и поэтому необходимы экстренные действия для борьбы с изменением климата.

"Может казаться, что мы просим многого, и вы, конечно, скажете, что мы наивные. Но это тот минимум усилий, чтобы начать быстрый устойчивый переходный процесс. Или вы делаете это, или вам придется объяснять вашим детям, почему вы отказываетесь от того, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию", - указала шведка.

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"Наш дом (наша планета - ред.) по-прежнему горит. Ваше бездействие способствует разжиганию огня. Мы по-прежнему говорим вам, что следует паниковать и действовать, если вы любите своих детей больше всего на свете", - подытожила Тунберг.

Ранее во вторник в Давосе выступил президент США Дональд Трамп, который, в частности, в своей речи подверг критике экоактивистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа.

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"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса", - сказал Трамп.

Вместе с тем, он объявил о решении США присоединиться к инициативе "Один триллион деревьев".

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Швейцария, Глобальное потепление, Давос, Изменения Климата, Грета Тунберг.
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