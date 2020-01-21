Президент Эстонии в Антарктиде напомнила о глобальной проблеме мира

Новости мира:Президент Эстонии отправилась в Антарктиду оценить последствия глобальных изменений климата.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) прибыла в Антарктику во вторник и призвала все мировое сообщество совместно решать вопросы изменения климата, сообщила пресс-служба президента.

"Регион на полуострове Антарктики, где в настоящее время находится Admiral Bellingshausen (морское судно - ред.), является одним из самых быстро нагревающихся на планете. В какой-то момент происходящее на полярных территориях превысит точку, откуда обратного пути больше не будет, и резкие изменения могут превратить климат планеты и среду обитания в нечто иное. Изменение климата является глобальной проблемой, решать которую мировому сообществу необходимо сообща", - заявила глава государства на острове короля Георга (Кинг-Джордж).

"Эстония всегда была морской страной. Экспедиция по маршруту Беллинсгаузена является еще одним хорошим примером давних морских традиций Эстонии и делает нашу страну немного больше и заметнее в мире", - добавила она.

В Антарктике Кальюлайд примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию открытию материка, встретится с участниками эстонской экспедиции на парусно-моторном судне Admiral Bellingshausen, совершающей поход по маршруту первооткрывателя Антарктики, уроженца Лифляндской губернии (ныне территория Эстонии) Российской империи адмирала Фаддея Беллинсгаузена.

В Антарктике она планирует посетить ряд научных станций на острове Кинг-Джордж, остров Десепшн (Deception), а также гавань Порт Локрой (Port Lockroyd).

В этом году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды. Это историческое событие связано и с Эстонией, напоминают в Таллине, поскольку одним из первых людей, в 1820 году увидевших Антарктиду и задокументировавших это событие, был уроженец острова Сааремаа (тогда - о.Эзель Лифляндской губернии Российской империи - ред.), балтийский немец, мореплаватель Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллинсгаузен.

В Российской империи адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды и действительный член Русского географического общества с 19 сентября 1845 года известен под именем Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.