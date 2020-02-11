Грета Тунберг станет героиней документального сериала

Новости мира:BBC Studios снимет документальный сериал об экоактивистке Грете Тунберг.

Компания BBC Studios снимет сериал о 17-летней эко-активистке Грете Тунберг.

Об этом было объявлено на выставке BBC Showcase, сообщает The Wrap.

"Этот сериал покажет международный крестовый поход Греты, который вывел ее на передовую климатических изменений", - говорится в описании к сериалу.

В будущем шоу покажут путешествия Тунберг по миру и ее встречи с ведущими учеными, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами. "Изменение климата, наверное, является наиболее важной проблемой в нашей жизни, поэтому пора создать авторитетный сериал, в котором будут изучаться факты и научные аспекты, лежащие в основе этой сложной темы. Иметь возможность сделать это с Гретой - это исключительная привилегия", - заявил продюсер сериала Роб Лидделл.

Дата выхода проекта и количество серий пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что шведскую климатическую активистку Грету Тунберг второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира 2020.