Всему виной глобальное потепление: циркуляция Мирового океана меняется

Новости экологии:В ходе исследований, ученые выяснили, как изменение климата влияет на циркуляцию Мирового океана.

Циркуляция Мирового океана играет жизненно важную роль в регулировании погоды, климата и оказывает решающее влияние на жителей морских глубин. По этой причине очень важно понять – реагирует ли циркуляция Мирового океана на глобальное потепление и как велики изменения в циркуляции океана, обусловленные глобальным потеплением.

Результаты измерения характеристик циркуляции Мирового океана пока еще редки и непродолжительны, и по этой причине не дают достаточной степени точности и достоверности, необходимой для отслеживания динамических изменений крупномасштабной океанической циркуляции.

Исследование, основанное на изучении и анализе глобальной спутниковой информации за последние 40 лет, является попыткой ответить на этот вопрос. Результаты работы опубликованы в научном издании "Agupubs".

Авторы убедительно продемонстрировали устойчивые изменения крупномасштабных процессов циркуляции океанических масс в сторону увеличения широтной составляющей на протяжении всех четырёх десятилетий. Дальнейший анализ, основанный на климатических моделях и различных других наборах данных, показывает, что смещение полюсов циркуляции океана, по всей вероятности, является следствием глобального потепления, однако имеющегося набора данных недостаточно для получения статистически значимого результата.