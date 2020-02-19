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Среда, 19.02.2020
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Океан становится громче: в чем причина

Океан становится громче: в чем причина
18:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследование ученых из Американского геофизического союза показало, что океан становится громче из-за нагревания.

Основной причиной повышения среднего уровня шума океана ученые называют щелкающих креветок. Исследователи и раньше знали, что уровень шума, производимого отрядом креветок, доходит до 246 дБ. Даже с учетом того, что звук в воде распространяется быстрее, он приравнивается к 160 дБ в воздухе — это гораздо громче, чем шум при взлете реактивного самолета.

На совещании по наукам об океане 2020 года ученые из Американского геофизического союза представили новые данные, свидетельствующие о том, что с повышением температуры океана щелкающие креветки будут издавать больше звуков, чем раньше. Это может усилить звуковой ландшафт в Мировом океане, что будет иметь последствия для морских живых существ и человека.

Ученые обнаружили сильную связь между более теплыми водами и громкими, частыми звуками щелчков креветок, экспериментируя с ракообразными в аквариумах в своей лаборатории и слушая звуки креветок в океане при разной температуре воды. "По мере того, как вы повышаете температуру, скорость щелчков увеличивается", — отмечают они.

 Серьезная проблема: среда обитания кораллов может быть уничтожена

Они объяснили это тем, что креветки — хладнокровные животные, а это означает, что температура их тела и уровень активности в значительной степени контролируется окружающей средой. По аналогии, муравьи могут двигаться быстрее в более теплую погоду, чем в прохладную.

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Исследование, Ученые, Наука, Океан.
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