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Стали делать это больше: почему киты выбрасываются на берег чаще

Стали делать это больше: почему киты выбрасываются на берег чаще
18:17 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые из Дюкского университета выяснили, что в дни с сильными атмосферными радиочастотными шумами серые киты выбрасываются на берег чаще.

Киты периодически выбрасываются на берег — ученые или местные жители чаще всего находят их на суше уже мертвыми. Причины этого процесса точно неизвестны — дело в том, что на берег выбрасываются не только старые и больные киты, но и молодые и вполне здоровые.

Господствующая гипотеза гласит, что перед попаданием на сушу у млекопитающих нарушается внутреннее ориентирование, которое позволяет им выбирать направление движения. Исследователи решили проверить эту гипотезу на серых китах, которые мигрируют на большие расстояния вдоль берегов — а значит, у них больше шансов оказаться на суше из-за проблем с ориентированием.

Исследователи проводили анализ на основе данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), собранных за 33 года — с 1985 по 2018 годы. Ученые отобрали только здоровых китов, выбросившихся на берег — за это время произошло 186 таких случаев.

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Затем они сопоставили данные о выбросившихся на берег китах с информацией о количестве пятен на Солнце, уровне радиоизлучения и геомагнитной активности в эти дни. Анализ показал, что при большом количестве пятен на Солнце киты выбрасывались на берег вдвое чаще, чем обычно. При этом геомагнитное излучение никак не влияло на поведение животных.

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Экология, Киты, Шумы, Выбрасывание, Радиочастотные шумы.
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