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Береговые линии под угрозой: половина песчаных пляжей может исчезнуть

Береговые линии под угрозой: половина песчаных пляжей может исчезнуть
20:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:К 2100 году больше половины пляжей исчезнут из-за повышения уровня океанов.

Цель Парижского соглашения — активизация осуществления Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Особенно это касается удержания роста глобальной средней температуры хотя бы на 2 °C до конца столетия по сравнению с доиндустриальной эпохой, а лучше всего ограничить ее рост до 1,5 °C.

При этом повышение глобальной температуры даже на 2 °C приведет к тому, что Северный Ледовитый океан будет один раз в десять лет полностью свободным от льда, уровень Мирового океана вырастет на 35 см, а все коралловые рифы будут полностью уничтожены.

Увеличение уровня моря, связанное с выбросами в период действия Парижского соглашения, составляет около 20% от общего повышения уровня моря на один метр, ожидаемого к 2300 году. Повышение уровня моря на 1 м связано с выбросами, относящимися еще к 1750 году.

В новом исследовании ученые отмечают, что даже если человечество резко сократит загрязнение ископаемым топливом, которое приводит к глобальному потеплению, к тому времени более трети песчаных береговых линий планеты может исчезнуть, нанеся вред прибрежному туризму в больших и малых странах.

В Антарктике стремительно исчезает снег

Помимо туризма, песчаные пляжи часто выступают в качестве первой линии защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них последствия экстремальных погодных явлений, вероятно, будут выше - Михалис Вусдукас, ведущий автор исследования.

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Экология, Пляж, Климат, Океан, Изменение климата.
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