Более экологически чистое рыбоводство: новые камеры с ИИ помогут фермерам

Новости экологии:Фермеры смогут использовать новую информацию для поддержания здоровья рыб, оптимизации корма и сокращения отходов.

Компания Alphabet представила камеры на основе ИИ, которые помогут фермерам ухаживать за рыбой, используя экологически рациональные методы. В проекте, получившем название Tidal, используются подводные камеры, подключенные к компьютерному зрению, они могут анализировать поведение рыб.

В блоге компании генеральный менеджер Tidal Нил Даве заявил, что система может отслеживать тысячи индивидуальных привычек рыб, чтобы понять их режим питания и движения. Она также будет собирать информацию об окружающей их среде, такую как температура и уровень кислорода. Фермеры могут использовать эту информацию для поддержания здоровья рыб, оптимизации корма и сокращения отходов.

"Мы надеемся предоставить эти инструменты фермерам, чтобы они могли двигать свою деятельность в направлении большей устойчивости", — заявил Даве в интервью газете The Financial Times. По его словам, во время тестового периода пользователи не будут платить за систему.

Компания объяснила, почему занялась именно этой проблемой. Океан покрывает более 70% поверхности планеты, но только около 80% ее было исследовано. Отчасти это связано с трудностями разработки технологий, которые могут функционировать в условиях низких температур, соленой воды и темноты. Однако они считают, что технологии, которые распространены в обычном фермерстве, должны распространяться и на разведение рыбы.