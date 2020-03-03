Скачать
Вторник, 03.03.2020
Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга
Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга

Более экологически чистое рыбоводство: новые камеры с ИИ помогут фермерам

Более экологически чистое рыбоводство: новые камеры с ИИ помогут фермерам
21:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Фермеры смогут использовать новую информацию для поддержания здоровья рыб, оптимизации корма и сокращения отходов.

Компания Alphabet представила камеры на основе ИИ, которые помогут фермерам ухаживать за рыбой, используя экологически рациональные методы. В проекте, получившем название Tidal, используются подводные камеры, подключенные к компьютерному зрению, они могут анализировать поведение рыб.

В блоге компании генеральный менеджер Tidal Нил Даве заявил, что система может отслеживать тысячи индивидуальных привычек рыб, чтобы понять их режим питания и движения. Она также будет собирать информацию об окружающей их среде, такую как температура и уровень кислорода. Фермеры могут использовать эту информацию для поддержания здоровья рыб, оптимизации корма и сокращения отходов.

"Мы надеемся предоставить эти инструменты фермерам, чтобы они могли двигать свою деятельность в направлении большей устойчивости", — заявил Даве в интервью газете The Financial Times. По его словам, во время тестового периода пользователи не будут платить за систему.

Стали делать это больше: почему киты выбрасываются на берег чаще

Компания объяснила, почему занялась именно этой проблемой. Океан покрывает более 70% поверхности планеты, но только около 80% ее было исследовано. Отчасти это связано с трудностями разработки технологий, которые могут функционировать в условиях низких температур, соленой воды и темноты. Однако они считают, что технологии, которые распространены в обычном фермерстве, должны распространяться и на разведение рыбы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Фермерство, Искусственный интеллект, Alphabet, ИИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта
05 В чем Ваша изюминка: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции &quot;Центрэнерго&quot;
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции "Центрэнерго"
Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты
В Минздраве призывают не скупать медицинские маски
Страны &quot;Большой семерки&quot; положительно оценили ход реформ органов прокуратуры
Страны G7 оценили ход реформ органов прокуратуры
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 марта 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь