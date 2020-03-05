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Экоактивисты: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы

Экоактивисты: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы
02:44 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Экологическая группа подала в суд на крупных производителей "пластикового загрязнения".

На прошлой неделе экологическая группа Earth Island Institute подала в суд штата Калифорния иск против Coka-Cola, Pepsi, Nestlé и других компаний, связанных с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами. Как сообщила международная молодежная медиакомпания VICE , суть обвинения состоит в том, что они вводят общественность в заблуждение по поводу количества производимой ими пластиковой тары, поступающей на переработку. По мнению активистов, большая часть пластика вместо этого оказывается на дне океана.

"Эти компании должны нести ответственность за удушение экосистемы нашей планеты пластиковыми отходами, – написал Дэвид Филлипс, директор Earth Island Institute, в заявлении, направленном газете The Guardian. – Они прекрасно знают, что этот материал не подвергается вторичной переработке, даже несмотря на то, что, как написано на этикетках, пластик пригоден для повторного исследования. Таким образом, людей вводят в заблуждение, внушая, что проблема загрязнения решается".

"Если нынешние темпы загрязнения сохранятся, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы", – сказано в исковом заявлении, процитированном изданием VICE. В жалобе также утверждается, что десять перечисленных компаний, продающих напитки в пластиковой таре, виновны в участии в "многолетней кампании, направленной на утаивание информации с целью переложить на потребителей вину за кризис, связанный с загрязнением мирового океана пластиковыми отходами.

"Это лишь первый иск подобного рода, – написал Филлипс в своем заявлении. – Всем этим компаниям придется раскрыть, что им хорошо известно о том, как мало этого материала на самом деле поступает в переработку".

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Согласно данным за 2017 год, в Соединенных Штатах было переработано лишь около девяти процентов всего произведенного пластика, а остальное количество попало в мусоросжигательные заводы (около 12 процентов) или просто на свалку.

Эти цифры характеризуют ситуацию, которая имела место до того, как Китай, который ранее был крупнейшим импортером американских отходов для вторичной переработки, запретил в 2018 году импорт большинства видов пластмасс. Этот запрет привел к остановке программ по переработке пластиковых отходов во всем мире и резко ускорил процесс скопления пластика на мусорных свалках.

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Разумеется, производители напитков ответили, что уже работают над решением проблемы.

"Американские компании по производству напитков уже принимают меры для решения этой проблемы. Они сокращают долю нового пластика в производстве тары, вкладывая средства в увеличение сбора своих бутылок, а также сотрудничая с законодательными органами и независимыми экспертами в целях достижения решений, касающихся политики в отношении переработки отходов", – говорится заявлении официального представителя Американской ассоциации производителей напитков.

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Суд, Загрязнение, Пластик, Earth Island Institute.
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