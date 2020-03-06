Пестициды пагубно влияют на мозг пчелиных малышей - исследование

Новости экологии:Эти вредные химические соединения могут задерживать развитие пчелы, снижая ее способность добывать пищу.

Малыши пчел защищены в улье от внешнего мира, как плод в утробе матери. Однако, когда зараженные химическими элементами взрослые особи возвращаются в колонии, такая изоляция подвергается риску.

Новое исследование показывает, что молодые личинки подвергаются воздействию пестицидов, и это может привести к длительному и необратимому повреждению их мозга.

Пчелиные семьи действуют как суперорганизмы. Поэтому, когда в колонию попадают токсины, они могут вызвать проблемы с развитием пчел в ней. Вследствие употребления загрязненной пестицидами пищи части мозга насекомых начали расти медленнее, поэтому у взрослых пчел меньший и функционально поврежденный мозг.

В рамках исследования ученые давали группе пчел нектар, щедро приправленный пестицидами. Впрочем, в поле зрения ученых были еще две колонии пчел: одной пестициды не давали, другой – давали лишь в зрелом возрасте. В результате авторы исследования проверили скорость поиска пищи всех колоний и выяснили, что наиболее медленными являются насекомые из первой группы. Их мозг пострадал от значительных нарушений, а сами особи были одного размера как через три дня, так и через 12 дней взрослой жизни.

Пестициды радикально повлияли и на колонию пчел, которую кормили пестицидами уже в зрелом возрасте. Всего через три дня ученые обнаружили первые признаки губительного воздействия химикатов.

В конце ученые просканировали мозг всех трех колоний пчел и выяснили, что воздействие пестицидов прежде всего касалось развития наименьшей части мозга насекомого – так называемого "грибного тела", отвечающего за обучение и будущую адаптацию пчел в окружающей среде.

Ученые установили, что пестициды могут накапливаться внутри колонии. Такая мысль вероятно объясняет резкое сокращение пчелиных семей через две-три недели после распыления пестицидов.