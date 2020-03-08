Животные, которые имеют самую яркую расцветку (Фото)

1 Пантеровый хамелеон У хамелеона всегда "разноцветное" настроение. Пантеровый хамелеон может за короткое время поменять огромное количество цветов, от насыщенно красного до ярко-зеленого. Способность хамелеонов менять окрас помогает им спасаться от врагов. Расцветка меняется в зависимости от яркости света, температуры и настроения животного.

2 Нерка Рыба нерка изменяет свой цвет на период нереста. Люди способны незначительно менять оттенок своей кожи, например, если сильно смущаются, также кожа может становиться темнее от воздействия лучей солнца. А нерка может менять свою расцветку до неузнаваемости. Основной окрас у нерки – голубой или серебристый, но во время нереста расцветка становится зеленой или красной.

3 Райская птица "Райскими" птиц называют благодаря их невероятно красивому внешнему виду. У самцов очень яркий окрас, который помогает им привлекать самок, кроме того они используют дополнительные методы, например, танцуют и даже меняют форму своего тела. На сегодняшний день райским птицам грозит исчезновение, связано это с тем, что браконьеры охотятся на них из-за красивых перьев.

4 Глазчатый трагопан Глазчатый трагопан – представитель фазанов, имеющий привлекательное оперение. У глазчатого трагопана пушистая челка, грудка в форме сердца оранжевого цвета и ярко синие участки кожи вокруг глаз. Эти красивые птицы обитают в лесах Южной Азии. Во время токования самец нахохливает оперение и хохол. Мешки гортани раздуваются таким образом, чтобы оттопыривались "рога".

5 Травяной морской дракон Внешний вид морского дракона помогает ему маскироваться в водорослях, и оставаться незаметным для врагов. Подводный мир не менее яркий и красочный, чем наземный. Одним из самых привлекательных обитателей подводного мира явятся морской дракон. Морские драконы удивительны тем, что о потомстве заботится самец, при этом он вынашивает около 250 яиц. Икринки имеют ярко-розовый цвет, такая расцветка в природе для икры является редкостью. Сам морской дракон похож на водоросли, поэтому он сливается с ними, маскируясь от врагов.

6 Голубоногая олуша Самки олуши предпочитают самца с окрашенными в синий цвет ногами и пренебрегают самцом, ноги которого выглядят серо-голубыми. Каждый самец желает спариться с лучшей самкой, поэтому им приходится привлекать к себе внимание. Самцы голубоногой олуши поражают избранниц своими лапами ярко-голубого цвета. Если самец пропускает брачный сезон, то расцветка его ног становится еще более насыщенной. Голубоногие олуши – очень красивые птицы, но они встречаются не часто, поскольку обитают на Галапагосских островах и еще на других островах с тропическим климатом.

7 Рыба-клоун На первый взгляд рыба-клоун выглядит очень привлекательно, но ее тело покрыто густой слизью. Эта слизь является для рыбы-клоуна защитным инструментом, поскольку она отталкивает хищников. Окрас у рыбы-клоуна яркий – оранжевый с белыми полосами.

8 Малый фламинго Все знают, что розовые фламинго приобрели такой окрас благодаря поеданию водорослей. То есть в этом случае как нельзя лучше подтверждается поговорка – "ты – то, чем ты питаешься". Самым маленьким представителем семейства фламинго является малый фламинго. Обитают эти пернатые в Африке, а также встречаются в определенных районах Азии.

9 Парусник Парусник имеет интересный окрас с полосами голубого цвета. Когда парусник охотится, полосы начинают, как бы гореть. Это является отвлекающим маневром для жертвы, которая сбивается с толку. Парусник отличается не только оригинальной расцветкой, но и тем, что он является одним из самых быстрых пловцов среди других рыб – он может плавать со скоростью около 100 километров в час.