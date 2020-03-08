Животные, которые имеют самую яркую расцветку (Фото)

Пантеровый хамелеон
У хамелеона всегда "разноцветное" настроение.
Пантеровый хамелеон может за короткое время поменять огромное количество цветов, от насыщенно красного до ярко-зеленого.
Способность хамелеонов менять окрас помогает им спасаться от врагов. Расцветка меняется в зависимости от яркости света, температуры и настроения животного.
Нерка
Рыба нерка изменяет свой цвет на период нереста.
Люди способны незначительно менять оттенок своей кожи, например, если сильно смущаются, также кожа может становиться темнее от воздействия лучей солнца. А нерка может менять свою расцветку до неузнаваемости.
Основной окрас у нерки – голубой или серебристый, но во время нереста расцветка становится зеленой или красной.
Райская птица
"Райскими" птиц называют благодаря их невероятно красивому внешнему виду. У самцов очень яркий окрас, который помогает им привлекать самок, кроме того они используют дополнительные методы, например, танцуют и даже меняют форму своего тела. На сегодняшний день райским птицам грозит исчезновение, связано это с тем, что браконьеры охотятся на них из-за красивых перьев.
Глазчатый трагопан
Глазчатый трагопан – представитель фазанов, имеющий привлекательное оперение.
У глазчатого трагопана пушистая челка, грудка в форме сердца оранжевого цвета и ярко синие участки кожи вокруг глаз.
Эти красивые птицы обитают в лесах Южной Азии.
Во время токования самец нахохливает оперение и хохол. Мешки гортани раздуваются таким образом, чтобы оттопыривались "рога".
Травяной морской дракон
Внешний вид морского дракона помогает ему маскироваться в водорослях, и оставаться незаметным для врагов.
Подводный мир не менее яркий и красочный, чем наземный. Одним из самых привлекательных обитателей подводного мира явятся морской дракон. Морские драконы удивительны тем, что о потомстве заботится самец, при этом он вынашивает около 250 яиц. Икринки имеют ярко-розовый цвет, такая расцветка в природе для икры является редкостью. Сам морской дракон похож на водоросли, поэтому он сливается с ними, маскируясь от врагов.
Голубоногая олуша
Самки олуши предпочитают самца с окрашенными в синий цвет ногами и пренебрегают самцом, ноги которого выглядят серо-голубыми.
Каждый самец желает спариться с лучшей самкой, поэтому им приходится привлекать к себе внимание. Самцы голубоногой олуши поражают избранниц своими лапами ярко-голубого цвета. Если самец пропускает брачный сезон, то расцветка его ног становится еще более насыщенной. Голубоногие олуши – очень красивые птицы, но они встречаются не часто, поскольку обитают на Галапагосских островах и еще на других островах с тропическим климатом.
Рыба-клоун
На первый взгляд рыба-клоун выглядит очень привлекательно, но ее тело покрыто густой слизью. Эта слизь является для рыбы-клоуна защитным инструментом, поскольку она отталкивает хищников. Окрас у рыбы-клоуна яркий – оранжевый с белыми полосами.
Малый фламинго
Все знают, что розовые фламинго приобрели такой окрас благодаря поеданию водорослей. То есть в этом случае как нельзя лучше подтверждается поговорка – "ты – то, чем ты питаешься". Самым маленьким представителем семейства фламинго является малый фламинго. Обитают эти пернатые в Африке, а также встречаются в определенных районах Азии.
Парусник
Парусник имеет интересный окрас с полосами голубого цвета. Когда парусник охотится, полосы начинают, как бы гореть. Это является отвлекающим маневром для жертвы, которая сбивается с толку. Парусник отличается не только оригинальной расцветкой, но и тем, что он является одним из самых быстрых пловцов среди других рыб – он может плавать со скоростью около 100 километров в час.
Данаида монарх
Данаида монарх – это очень красивая бабочка, которая считается одной из самых привлекательных среди себе подобных. Эта бабочка имеет пестрый окрас, который защищает ее от хищников, ведь они думают, что имеют дело с ядовитым существом. Основной особенностью монархов является то, что они как птицы улетают ежегодно на юг.