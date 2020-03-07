Скачать
Суббота, 07.03.2020
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали
Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе

В Индийском океане уничтожено около 90% популяции дельфинов

В Индийском океане уничтожено около 90% популяции дельфинов
16:32 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые заявили, что главной причиной стольких смертей могли стать специальные сетки для ловли тунца.

Начиная с 1980 года 90% популяции дельфинов в Индийском океане было уничтожено в результате промышленного рыболовства.

По словам ученых, причиной стольких смертей стали специальные сетки для ловли тунца. Эти сетки подвешивают на поверхности воды длиной до 30 км, а глубиной до 20 м. Такой метод ловли является запрещенным в открытом море.

Размеры сетки рассчитаны таким образом, что внутрь может проникать только голова тунца: жабры рыбы попадают в сетку, когда та пытается выпутаться из ловушки. На практике в сетку попадают акулы, черепахи, морские львы, киты и дельфины.

Экоактивисты: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы

Чтобы выяснить всю правду о "черных" методах рыбаков, ученые объединили результаты ловли китообразных с 1981 по 2016 годы. Всего жертвами сеток становились именно дельфины, вероятен прилов достиг пика в почти 100 тысяч особей в год в течение 2004-2006 годов, и уменьшился до 80 тысяч, несмотря на увеличение промысла тунца в жаберных сетях.

Ученые заключают, что с 1950 по 2018 годы было убито 4,1 миллиона мелких китообразных, в среднем их количество составляет 13% от 2018 года. Впрочем, настоящие цифры могут быть значительно большими, предполагают биологи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дельфины, Индийский океан, Популяция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
02 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
03 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
04 Ваш психологический портрет: простой тест
05 Лучшие поздравления с наступающим 8 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: В России появится новый президент
Зеленский: В России появится новый президент
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь