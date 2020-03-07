В Индийском океане уничтожено около 90% популяции дельфинов

Новости экологии:Ученые заявили, что главной причиной стольких смертей могли стать специальные сетки для ловли тунца.

Начиная с 1980 года 90% популяции дельфинов в Индийском океане было уничтожено в результате промышленного рыболовства.

По словам ученых, причиной стольких смертей стали специальные сетки для ловли тунца. Эти сетки подвешивают на поверхности воды длиной до 30 км, а глубиной до 20 м. Такой метод ловли является запрещенным в открытом море.

Размеры сетки рассчитаны таким образом, что внутрь может проникать только голова тунца: жабры рыбы попадают в сетку, когда та пытается выпутаться из ловушки. На практике в сетку попадают акулы, черепахи, морские львы, киты и дельфины.

Чтобы выяснить всю правду о "черных" методах рыбаков, ученые объединили результаты ловли китообразных с 1981 по 2016 годы. Всего жертвами сеток становились именно дельфины, вероятен прилов достиг пика в почти 100 тысяч особей в год в течение 2004-2006 годов, и уменьшился до 80 тысяч, несмотря на увеличение промысла тунца в жаберных сетях.

Ученые заключают, что с 1950 по 2018 годы было убито 4,1 миллиона мелких китообразных, в среднем их количество составляет 13% от 2018 года. Впрочем, настоящие цифры могут быть значительно большими, предполагают биологи.