Чем больше народа, тем меньше газа: города с высокой плотностью населения не столь вредны

Новости экологии:Ученые смогли определить конкретные критерии того, почему одни населенные пункты вредят атмосфере больше, чем другие.

Новые данные о выбросах углекислого газа, которые получила НАСА, позволяет детально определить количество вредных веществ, которые производят 20 городов мира и их районы. Так ученые впервые смогли сделать вывод о том, что по мере увеличения плотности населения города уменьшается выбросы углекислого газа в расчете на одного человека.

Исследование также демонстрирует, как спутниковые измерения парникового газа могут дать быстрорастущим городам новые инструменты для отслеживания выбросов углекислого газа. Ученые уверены, что они смогут дать властям конкретные рекомендации, которые позволят городам стать более "зелеными".

На города приходится более 70% глобальных выбросов углекислого газа, связанных с производством энергии, а стремительная урбанизация увеличивает их количество. Однако некоторые густонаселенные города выбрасывают больше углекислого газа на душу населения, чем другие.

Чтобы лучше понять, почему одни города выбрасывают больше газа, чем другие, НАСА рассчитала выбросы углекислого газа для 20 городских районов на нескольких континентах. Города с различной плотностью населения были отобраны на основе качества и количества имеющихся по ним данных. Предпочтение было отдано городам с минимальной растительностью, поскольку растения могут поглощать и выделять углекислый газ, что затрудняет интерпретацию результатов.

"Другие ученые использовали статистику по топливу, размерам домов и производств, — отметили в НАСА. — Мы же получаем данные из космоса, чтобы фактически измерить концентрацию углекислого газа над городом".

Ученые выдвинули гипотезу, что более густонаселенные городские районы, как правило, выбрасывают меньше углекислого газа на человека, поскольку они более энергоэффективны: в этих районах требуется меньше энергии на человека из-за активного использования общественного транспорта, эффективного отопления и охлаждения многоквартирных жилых домов.