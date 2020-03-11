Выше чем в доиндустриальную эпоху: средняя температура на Земле возросла

Новости экологии:Эксперты Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет "самыми жаркими за всю историю наблюдений".

В заявлении ученых отмечается, что глобальные средние температуры в 2019 году были на 1,1 °С выше по сравнению с доиндустриальным периодом (1850–1900). Самым жарким был 2016 год, однако на него выдался конец экстремального Эль-Ниньо, который обычно оказывает негативное влияние на температуру.

В 2019 году в среднем на 2 °С температура была выше в Австралии, Аляске, в северной части России, в Восточной Европе и в южной части Африки. Центральная Северная Америка была единственной значительной территорией с температурами ниже средних.

Кроме того, эксперты ВМО отметили, что лесные пожары в Австралии и длительная засуха являются последствиями повышения температуры по всей Земле.

Изменения климата связаны, в основном, с деятельностью человека и ростом концентрации углекислого газа, метана и закиси азота в атмосфере Земли. Сейчас их показатели выше доиндустриальных на 147%, 259% и 124%, соответственно.