Шестое массовое вымирание не остановить: человечество переживает очередное глобальное потепление

Новости экологии:Прошлые события глобального потепления вызвали массовые вымирания людей.

Ученые предупреждают, что в настоящее время Земля переживает шестое массовое вымирание, и каждый из пяти предшествующих инцидентов оказал глубокое воздействие на биоразнообразие, эволюцию и восстановление видов.

Виды сокращаются с беспрецедентной скоростью, но это ничто по сравнению с ошеломляющими потерями, которые испытывают коралловые рифы во всем мире из-за повышения кислотности и температуры океана.

Рассматривая события массового вымирания в прошлом, включая то, какие виды были наиболее склонны к вымиранию и как снижение количества кораллов привело к вымиранию, мы можем получить лучшее представление о том, что ожидать в ближайшие годы, если изменение климата и шестое массовое вымирание не будут остановлены.

Исследователи под руководством Университета Лидса провели исследование, чтобы смоделировать два крупных массовых вымирания, поздний Триас и ранний Тоарк, в периоды глобального потепления, чтобы понять роль климата в потере видов. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Позднее триасовое вымирание (LTE) произошло 201 миллион лет назад, а раннее Тоарское (ETOE) - 187 миллионов лет назад.

Предыдущие исследования показали, что периоды потепления, которые связаны с всплесками вулканической активности во время этих событий вымирания, только способствовали уже существующим темпам вымирания. Однако исследователи обнаружили, что это не так.

"События позднего триаса и раннего Тоарсианского вымирания связаны с потеплением климата, вызванным массовым вулканизмом", - пишут исследователи в своем исследовании.

Группа использовала глобальную базу данных о морских организмах для моделирования селективности вымирания через поздний Триас и раннюю Юру.

Исследователи обнаружили, что LTE и ETOE каждый из них имел свои собственные уникальные образцы селективности и скорости вымирания наряду с некоторыми сходствами в том, какие морские виды были наиболее уязвимы к изменению климата и экстремальному потеплению.

"Не только события LTE и EToE представляют собой увеличение интенсивности вымирания выше соответствующих фоновых показателей триаса и Юрского периода, но, что более важно, и вопреки предыдущим утверждениям, существуют различия в избирательности вымирания между временами как фонового, так и массового вымирания, а также между триасовыми и юрскими интервалами в целом", - заключают исследователи в своем исследовании. "Также очевидно, что фоновое вымирание было выше в позднем триасе, до начала гипертермии LTE, чем в начале Юрского периода, после массового вымирания".

Поскольку эти два массовых вымирания связаны с увеличением выбросов парниковых газов и температуры океана, исследование обеспечивает необходимую основу для измерения будущих вымираний и предупреждает о потенциальных угрозах изменения климата.